Задержан предполагаемый автор сообщения о бомбе в автоЦОНе Караганды

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Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области задержали мужчину, который, по версии правоохранителей, распространил ложное сообщение о бомбе в здании автоЦОНа в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Подозреваемому 29 лет. Он уже дал признательные показания, сообщили в полиции.

"Изъято вещественное доказательство – мобильный телефон. Ведется расследование", – добавили в департаменте.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы – такое наказание предусматривает статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Напомним, сегодня сообщения о бомбах в общественных местах получили полицейские сразу трех городов – Алматы, Нур-Султана и Караганды. В южной столице неизвестные "заминировали" аэропорт, три банка, два ТРЦ и одно учебное заведение. Все объекты уже проверены, взрывные устройства не обнаружены.

В Нур-Султане аноним "заминировал" два автосалона и два ТРЦ. Их сейчас проверяют саперы. Полицейские Караганды получили ложное сообщение о бомбе в здании автоЦОНа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962983-zaderzhan-predpolagaemyy-avtor-soobscheniya-o-bombe-v-avtotsone-karagandy/