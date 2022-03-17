Дело Биртанова: в Нур-Султане состоялось новое слушание

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алёна Бутенко

В Нур-Султане сегодня, 17 марта, прошло новое слушание по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Как передает телеканал "Астана", на слушании прокурор заявил, что решение о возвращении дела в прокуратуру было принято вопреки нормативам Верховного суда.

"Я обращаю внимание на то, что нормативы ВС содержат перечень оснований возврата дела прокурору. Запрет на направление уголовного дела в суд в период обжалования отказа лица никакая статья УПК РК не содержит. Нет такой нормы", - заявил прокурор Джагельды Есебаев.

Биртанов и его адвокаты, в свою очередь, заявили о грубых процессуальных правонарушениях следственных органов и генпрокуратуры.

Сторона защиты указала, что обвинители отказались переводить документы, предоставленные шведско-хорватской компанией Ericsson Nikola Tesla. Именно эта компания разрабатывала медицинскую цифровую платформу, из-за которой экс-министр и оказался в суде.

"Понятно, что все мыслимые и немыслимые сроки объективного расследования уже упущены следствием. И прокуратурой все необходимые меры надзора упущены.

Они это прекрасно осознают, и они понимают, что за это последует ответственность, а она в любом случае рано или поздно последует. Поэтому дело было с грубейшими нарушениями передано в суд", - заявил Биртанов.

Экс-министр в итоге попросил суд прекратить уголовное дело. Заседание апелляционного суда продолжится завтра.

Напомним, что экс-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961349-delo-birtanova-v-nur-sultane-sostoyalos-novoe-slushanie/