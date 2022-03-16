Разыскиваемую 25 лет за убийство россиянку задержали в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

56-летнюю гражданку РФ задержали сотрудники транспортной полиции Казахстана. В полиции заявили, что женщина совершила убийство и 25 лет скрывалась от правосудия, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев рассказал, что 10 марта в городе Сатпаеве была задержана 56-летняя гражданка России, которая скрывалась от следствия 25 лет после того как, предположительно, совершила особо тяжкое преступление.

По словам Бекиева, ее задержали на станции Караганда-Сортировочная.

"Установлено, что задержанная разыскивалась УМВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)", – сообщил начальник ДП на транспорте.

Он добавил, что в отношении задержанной применен экстрадиционный арест. Сейчас решается вопрос о ее экстрадиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961121-razyskivaemuyu-25-let-za-ubiystvo-rossiyanku-zaderzhali-v-kazahstane/