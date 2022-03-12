Замакима ​Атырауской области Кайрат Нурлыбаев выступил с последним словом

Кайрат Нурлыбаев. Фото: avesta-news.kz

11 марта в суде №2 Атырау заместителю акима региона Кайрату Нурлыбаеву и заместителю директора СПК "Бұйырғын" Нурлану Бисембаеву было предоставлено последнее слово, передает "Ак Жайык".

Оба подсудимых не признали своей вины. Кайрат Нурлыбаев считает, что ему предъявлено ложное обвинение.

В частности, заместитель акима Атырауской области заявил, что возбуждение против него уголовного дела было преднамеренной попыткой отстранить его от занимаемой должности.

"Я не считаю себя виновным. Я ни с кем не был в сговоре, ни у кого ничего не брал. Не крал бюджетные деньги. Субсидию вернули, ущерб государству не нанесен, претензий у потерпевшего нет.

Уважаемый судья! Прошу учесть мое семейное положение, то есть наличие у меня двух несовершеннолетних дочерей, а также отсутствие судимости, прошу вас признать меня невиновным и оправдать либо прекратить дело. Я ни в чем не виноват. И чист перед Богом и перед судом", - сказал чиновник.

Нурлан Бисембаев тоже отметил, что субсидии вернули, ущерб государству не нанесен. Он сообщил, что у него не было злого умысла по поводу хищения бюджетных средств.

"Моя цель - развивать сельское хозяйство. Прошу оправдать меня, так как в моем деле нет состава преступления, у меня восемь несовершеннолетних детей и я единственный кормилец в семье", - заявил он.

Выслушав последние слова подсудимых, суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, Кайрат Нурлыбаев был назначен заместителем акима Атырауской области в январе 2021 года.

А в октябре того же года стало известно, что его подозревают в растрате бюджетных средств путем незаконной выплаты субсидий в размере 83,7 млн тенге сельскохозяйственному производственному кооперативу "Бұйырғын".

Суд в отношении двоих обвиняемых начался в феврале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960378-zamakima-atyrauskoy-oblasti-kayrat-nurlybaev-vystupil-s-poslednim-slovom/