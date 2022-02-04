Начался суд над замакима Атырауской области Кайратом Нурлыбаевым

Кайрат Нурлыбаев. Фото: акимат Атырауской области

В суде №2 города Атырау началось рассмотрение уголовного дела по обвинению заместителя акима региона Кайрата Нурлыбаева в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передает "Ак Жайык".

Дело по ч.4 ст.189 УК РК будет рассматриваться под председательством судьи Ержана Алипкалиева, в качестве государственного обвинителя выступает начальник отдела городской прокуратуры Куаныш Шунканов, потерпевшая сторона - аппарат акима Атырауской области.

Кайрата Нурлыбаева защищают адвокаты Ринат Кожантаев, Жанибек Кобегенов и Болатхан Нурушкенов, а второго подсудимого, учредителя "Бұйырғын" Нурлана Бисембаева - адвокат Кайрат Демесинов.

Сейчас в суде допрашивают свидетелей, в частности, специалистов управления сельского хозяйства.

Напомним, чиновника обвиняют в том, что он на должности заместителя руководителя управления сельского хозяйства в 2019 году незаконно выплатил инвестиционные субсидии в размере 83,7 млн тенге кооперативу "Бұйырғын".

Ранее стало известно, что уголовное дело направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954610-nachalsya-sud-nad-zamakima-atyrauskoy-oblasti-kayratom-nurlybaevym/