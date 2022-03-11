Две незаконные майнинговые фермы выявили в Жамбылской области

Кадр из видео: АФМ РК

В Жамбылской области выявлены две незаконные майнинговые фермы. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, одна ферма расположилась в помещении СТО без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения. Предварительно, сумма дохода составила более 30 миллионов тенге.

Здесь изъяли свыше 80 единиц оборудования для майнинга.

Вторая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является гражданин иностранного государства. Ориентировочная сумма дохода составила более 60 миллионов тенге.

"Проводятся досудебные расследования по статье 214 УК РК (Незаконная предпринимательская деятельность)", - сообщили в АФМ.

Отметим, что нелегальные майнинговые фермы выявляют по всему Казахстану. Например, они работали в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960176-dve-nezakonnye-mayningovye-fermy-vyyavili-v-zhambylskoy-oblasti/