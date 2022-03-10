Пятерых парней осудили за изнасилование 17-летней девушки в СКО

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В Петропавловске вынесен приговор в отношении пятерых парней, которые обвинялись в изнасиловании несовершеннолетней на территории базы отдыха, передает Sputnik Казахстан.

По материалам дела, в июне прошлого года над 17-летней девушкой, которая отдыхала на базе отдыха с друзьями, надругались пятеро молодых людей, в том числе двое несовершеннолетних.

Парни предстали перед судом по обвинению в изнасиловании и иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст.121 ч.3-1 п.1 и ст.120 ч.3-1 п.1 УК РК).

Процесс проходил в закрытом режиме. Рассматривал дело председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области Сергей Викторенко.

Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать.

Однако суд установил, что 11 июня 2021 года на территории зоны отдыха в Петропавловске пятеро человек 2004, 2002, 2004, 2001 и 2003 годов рождения, действуя согласованно и поочередно, совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В итоге троим назначили по 16 лет лишения свободы, а двоих несовершеннолетних осудили на 10 лет колонии каждого.

Кроме того, судом полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденных компенсации морального вреда в размере 10 миллионов тенге.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, летом 2021 года сообщалось, что пятерых парней подозревают в изнасиловании 17-летней девушки на базе отдыха в Петропавловске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960077-pyateryh-parney-osudili-za-iznasilovanie-17-letney-devushki-v-sko/