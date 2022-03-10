Мужчина после командировки обвинил жену в измене и убил ее в Алматинской области

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В Талгарском районе вахтовик на почве ревности забил до смерти свою 34-летнюю супругу. В свое оправдание он заявил, что, вернувшись из рабочей командировки, уличил жену в измене. По факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Молодую женщину с жестокими побоями доставили в Талгарскую районную больницу, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась, не приходя в сознание.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ее 34-летнего супруга.

Как выяснилось, женщина проживала с мужем в селе Киши Байсерке и воспитывала двоих малолетних детей.

Мужчина по вахтовому методу работал сварщиком в соседней Жамбылской области и отсутствовал месяцами.

Во время допроса он пояснил, что вернулся после очередной командировки и якобы застал жену в алкогольном опьянении, детей голодными и неухоженными, а царивший в доме беспорядок свидетельствовал о групповой попойке.

"Предварительно установлено, что мужчина устроил семейный скандал, в ходе которого обвинил супругу в измене и жестоко ее избил. Уголовное дело возбуждено по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для всестороннего и объективного расследования назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960038-muzhchina-posle-komandirovki-obvinil-zhenu-v-izmene-i-ubil-ee-v-almatinskoy-oblasti/