Незаконную майнинговую ферму выявили в Костанае (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО "EG" по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии людям, занимающимся цифровым майнингом. Об этом сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Костанае, где расположено ТОО "EG", наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии.

Предполагаемая затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период сумма составила более 32 млн тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).

В ходе обыска на территории обнаружены два контейнера со специальным оборудованием ASIC марок Whatsminer M20S и Avalon Miner 1166Pro-81T в количестве 180 штук, предназначенным для занятия цифровым майнингом.

В настоящее время проводится расследование.

Незаконные майнинговые фермы продолжают выявлять в разных регионах Казахстана. Например, ранее их обнаружили в Нур-Султане, Алматы, Петропавловске и других областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958323-nezakonnuyu-mayningovuyu-fermu-vyyavili-v-kostanae-video/