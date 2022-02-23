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Двое знакомых ворвались в дом к акмолинцу и сломали ему челюсть, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

21 февраля в отдел полиции Сандыктауского района обратился 26-летний житель одного из сел.

Молодой человек сообщил, что ночью к нему в дом незаконно вторглись и нанесли телесные повреждения его знакомые в возрасте 19 и 24 лет. Мужчине сломали челюсть.

По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: 149 ч.2 "Нарушение неприкосновенности жилища" и 107 ч.1 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Напомним, ранее сообщалось, что акмолинка во время ссоры на почве ревности ударила гражданского мужа ножом. Также полицией было возбуждено уголовное дело об убийстве после сообщения акима об обнаружении возле школы одного из сел тела мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957531-dvoe-znakomyh-vorvalis-v-dom-k-akmolintsu-i-slomali-emu-chelyust/