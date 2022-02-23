Акмолинка во время ссоры на почве ревности ударила мужа ножом

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительницу города Степняк обвиняют в нанесении ножевого ранения своему гражданскому мужу. Ссора между сожителями произошла на почве ревности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 20 февраля в 02.56 часов в отдел полиции района Биржан сал поступило телефонное сообщение от медсестры центральной районной больницы. Она пояснила, что к ним за медицинской помощью обратился 40-летний житель города Степняк.

Мужчине диагностировали непроникающее колото-резаное ранение лопаточной области справа.

Установлено, что он пострадал во время словесной ссоры, возникшей на почве ревности. Ранение ему нанесла 38-летняя гражданская супруга.

В настоящее время стражи порядка проводят досудебное расследование по ст.107 ч.1 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957453-akmolinka-vo-vremya-ssory-na-pochve-revnosti-udarila-muzha-nozhom/