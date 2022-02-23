После сообщения акима открыто дело об убийстве в Акмолинской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

Аким сельского округа Буландынского района сообщил в полицию о том, что возле школы села Алтынды обнаружено тело мужчины. После его звонка расследуется дело об убийстве, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

19 февраля в 10.35 часов в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение от акима сельского округа о том, что возле школы села Алтынды найдено тело мужчины.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой. Ею оказалась 69-летняя местная жительница.

Выяснилось, что 18 февраля около 15.00 часов мужчина пришел к своей знакомой. Они распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина ударила своего оппонента ножом в область грудной клетки.

Назначена экспертиза. Расследование проводится по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство".

Напомним, ранее также стало известно, что другая акмолинка во время ссоры на почве ревности ударила гражданского мужа ножом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957459-posle-soobscheniya-akima-otkryto-delo-ob-ubiystve-v-akmolinskoy-oblasti/