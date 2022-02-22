Организатора финансовой пирамиды задержали в Карагандинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 тысяч до 25 млн тенге на срок от 1 месяца до 1 года. При этом людям обещали выплаты в размере 10% от суммы вклада.

Организаторы рекламировали свою деятельность через Instagram и привлекли средства казахстанцев на сумму более 70 миллионов тенге.

В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, ранее в Северо-Казахстанской области выявили факт, когда организаторы финансовой пирамиды привлекали средства вкладчиков под видом жилищного кооператива. Еще одна подобная компания в Актюбинской области предлагала инвестировать деньги в виртуальные участки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957215-organizatora-finansovoy-piramidy-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti/