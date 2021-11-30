Финансовая пирамида обещала казахстанцам жилье за 103 доллара и новых вкладчиков

Кадр из видео: АФМ РК

В Северо-Казахстанской области организаторы финансовой пирамиды привлекали средства вкладчиков под видом жилищного кооператива. Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории Казахстана, в том числе в Северо-Казахстанской области.

Ее целью было мнимое оказание содействия людям в приобретении жилья вне зависимости от дохода.

Граждан привлекали через соцсети и мессенджеры, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы "Шанырак +".

"Для участия в программе нужно было внести 103 доллара (44 тыс. тенге) и пригласить новых вкладчиков", - отметили в АФМ РК.

В филиалах компании изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось о другой финансовой пирамиде, которая предлагала казахстанцам инвестировать деньги в виртуальные земельные участки.

В Акмолинской области действовала компания "River Coins Limited". В отношении нее начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944580-finansovaya-piramida-obeschala-kazahstantsam-zhile-za-103-dollara-i-novyh-vkladchikov/