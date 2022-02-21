Участников беспорядков в Алматы приговорили к пяти годам тюрьмы

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Двоих граждан приговорили к реальным срокам лишения свободы за преступления, совершенные во время январских событий в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Как рассказали в горсуде, на сегодняшний день в суды поступило уже 46 дел, связанных с январскими событиями.

Из них по 18 делам оглашены приговоры, часть дел завершена за примирением сторон. Еще по 28 делам продолжаются судебные разбирательства.

Также в пресс-службе сообщили, что 17 февраля в Алмалинском районном суде по уголовным делам был оглашен приговор двум гражданам, которые были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения по статье 291 УК РК ("Хищение оружия и боеприпасов").

Приговором суда им назначили 5 лет лишения свободы в системе средней безопасности.

По всем остальным делам, которые сейчас рассматриваются или уже были рассмотрены, приговоры выносятся строго по закону, согласно представленным доказательствам и с учетом степени характера вины подсудимых.

Так, большинство дел по статье 188 УК РК ("Кража") завершаются либо примирением, либо ограничением свободы, поскольку подсудимые вину признают, раскаиваются в содеянном, а также возмещают причиненный материальный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957162-uchastnikov-besporyadkov-v-almaty-prigovorili-k-pyati-godam-tyurmy/