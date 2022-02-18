Майнинговые дата-центры нелегально работали на территории Экибастузской ГРЭС
Незаконный майнинг на этот раз выявили в Павлодарской области. Установлено, что было организовано нелегальное потребление и реализация электроэнергии в целях бесперебойной работы дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.
Сотрудники территориального департамента выяснили, что электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.
Однако товарищество не имеет лицензии на реализацию электроэнергии.
"В свою очередь, данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.
Согласно предварительного акта-заключения, сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге", - сообщили в АФМ РК.
В настоящее время проводится расследование. Другую информацию в ведомстве не разглашают.
Напомним, ранее незаконную майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге нашли в Карагандинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956848-mayningovye-data-tsentry-nelegalno-rabotali-na-territorii-ekibastuzskoy-gres/