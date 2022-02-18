Майнинговые дата-центры нелегально работали на территории Экибастузской ГРЭС

Кадр из видео: АФМ РК

Незаконный майнинг на этот раз выявили в Павлодарской области. Установлено, что было организовано нелегальное потребление и реализация электроэнергии в целях бесперебойной работы дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Сотрудники территориального департамента выяснили, что электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.

Однако товарищество не имеет лицензии на реализацию электроэнергии.

"В свою очередь, данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.

Согласно предварительного акта-заключения, сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге", - сообщили в АФМ РК.

В настоящее время проводится расследование. Другую информацию в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее незаконную майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге нашли в Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956848-mayningovye-data-tsentry-nelegalno-rabotali-na-territorii-ekibastuzskoy-gres/