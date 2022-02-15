КНБ задержал подозреваемых в сбыте наркотиков в двух городах Казахстана

Фото: КНБ РК

14 февраля Комитетом национальной безопасности задержаны пять человек, причастных к сбыту синтетических наркотиков через интернет-магазины в Петропавловске и Усть-Каменогорске. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Из незаконного оборота изъято более 2 кг психотропных веществ мефедрон, α-PVP и 600 гр. курительной смеси "Спайс".

Фото: КНБ РК

Материалы досудебного расследования зарегистрированы по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Напомним, недавно сообщалось, что канал поставки мефедрона перекрыли в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956238-knb-zaderzhal-podozrevaemyh-v-sbyte-narkotikov-v-dvuh-gorodah-kazahstana/