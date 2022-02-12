Раздача оружия при беспорядках: задержаны четверо алматинцев, в том числе подросток

Мужчины разбирают розданное оружие. Кадр из видео: пресс-служба Генпрокуратуры РК

В Генпрокуратуре рассказали о том, как расследуются уголовные дела, зарегистрированные по фактам массовых беспорядков. Установлены и задержаны несколько жителей Алматы и Алматинской области, в числе который есть несовершеннолетний, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, установлены личности четверых жителей Алматы, подозреваемых в раздаче оружия во время массовых беспорядков. В числе подозреваемых есть один несовершеннолетний.

Предполагается, что эти люди, вместе с другими подозреваемыми, совершили ограбление оружейного магазина "Анна" 5 января, передвигаясь при этом на автомобиле марки Lexus GS300. На этой же машине, по данным Генпрокуратуры, оружие было доставлено на Площадь Республики. Уже там его раздавали участникам беспорядков.

Также полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых, которые в тот же день, по предварительной версии следствия, раздавали заранее заготовленные пруты арматуры из кузова "ГАЗели".

Как сообщили в прокуратуре, подозреваемые перекрасили некоторые части машины, чтобы избежать уголовной ответственности.

Все совершеннолетние задержанные заключены под стражу на два месяца. Подросток был отпущен домой под поручение родителей.

"На сегодняшний день, следствие продолжается, устанавливается их причастность к совершению других преступлений в ходе массовых беспорядков", – отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о том, что задержаны несколько мужчин в возрасте 19-20 лет, которых подозревают в раздаче оружия.

Также были задержаны шестеро алматинцев, подозреваемых в раздаче арматуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955834-razdacha-oruzhiya-pri-besporyadkah-zaderzhany-chetvero-almatintsev-v-tom-chisle-podrostok/