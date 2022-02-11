Троих подозреваемых в ограблении оружейного магазина задержали в Алматы (фото)

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Троих предполагаемых участников ограбление оружейного магазина "Камерад" задержали алматинские полицейские. Об этом сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Полиция изъяла оружие, похищенные во время январских беспорядков из алматинского оружейного магазина "Камерад" пять гладкоствольных ружей.

Отмечается, что двое задержанных - жители Алматинской области, один - Жамбылской области. Последний имеет судимость за грабеж.

Изъятое оружие и задержанные. Фото: polisia.kz

"Им по 22-24 года. Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района Алматинской области, еще одного фигуранта - у торгового дома по проспекту Достык в Алматы.

Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков", - сообщил замглавы Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, добавили в полиции.

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что после январских событий сотрудники департамента криминальной полиции МВД совместно с территориальными подразделениями в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорде задержали и привлекли к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников ОПГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955771-troih-podozrevaemyh-v-ograblenii-oruzheynogo-magazina-zaderzhali-v-almaty-foto/