Устроившего массовое убийство в пермском университете студента доставили в суд

Бекмансуров входит в здание суда. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

Обвиняемого в массовом убийстве в пермском университете студента привезли в суд, передает РИА Новости.

Тимура Бекмансурова привезли в Дзержинский районный суд Перми на рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста. Он был доставлен на транспорте конвойной службы. В здание суда вошел на костылях, так как ранее при задержании полицией его серьезно ранили и левая нога по колено была ампутирована.

Напомним, Бекмансуров являлся студентом первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета. Утром 20 сентября он вошел в здание учебного заведения и начал стрельбу. Жертвами действий Бекмансурова стали шесть человек. Более 40 человек были ранены.

Известно, что он был отправлен в СИЗО на срок до 20 февраля. Свою вину Бекмансуров признал.

Также мы писали, что родители Бекмансурова рассказали о сыне и поделились своей реакцией на произошедшее. По их словам, он был домашним человеком и неконфликтным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955502-ustroivshego-massovoe-ubiystvo-v-permskom-universitete-studenta-dostavili-v-sud/