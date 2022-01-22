Генпрокуратура: Больше всего арестованных по делам о терроризме и беспорядках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня с заявлением выступил заместитель начальника 1-ой Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов. Он озвучил последние данные по возбужденным уголовным и административным делам после массовых беспорядков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, Генеральной прокуратурой продолжается работа по установлению причин и деталей совершенных в стране терактов. Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где пострадали люди и объекты бизнеса.

"На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 819 уголовных дел, в том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам и 15 - по убийствам.

Также дела расследуются по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и других", - сообщил Елдос Килымжанов.

Он отметил, что по этим делам задержаны 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест.

Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам - это 464 лица. 226 человек задержаны по фактам кражи, 60 - за незаконное ношение и хранение оружия, 39 - за хищение оружия, 25 - за хулиганство, 21 - за грабеж.

Как пояснил заместитель начальника 1-ой Службы Генпрокуратуры, в рамках одного уголовного дела могут задерживаться несколько соучастников. При этом он подчеркнул, что приведенные данные не окончательные.

В частности, по 29 задержанным судами отказано в аресте. Ежедневно проверяются ИВС, ввиду отсутствия оснований освобождены 96 человек. Среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями.

"Троим из них мера пресечения изменена, они находятся на свободе. 29 лиц с огнестрельными ранениями по нашему указанию госпитализированы в городские больницы. 41 арестованный с учетом степени тяжести телесных повреждений получает лечение непосредственно в изоляторе", - добавил спикер.

Также рассмотрено 9213 административных дел, 362 человека административно арестованы, около 1,2 тыс. человек оштрафованы.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что 1822 уголовных дела возбудили после беспорядков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952489-genprokuratura-464-cheloveka-arestovany-po-delam-o-terrorizme-i-massovyh-besporyadkah/