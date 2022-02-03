Тело женщины нашли в сумке в мусорном баке: подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подозреваемого в убийстве женщины, тело которой было обнаружено в хозяйственной сумке в мусорном баке, задержали в Шымкенте. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). Создана следственно-оперативная группа, назначены экспертизы.

"В ходе оперативных мероприятий, опросов жителей района и с помощью камер видеонаблюдения установлен житель Шымкента 1970 года рождения, который свою вину полностью признал", - сообщили в ДП.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования.

Напомним, 1 февраля прохожая обнаружила в мусорном контейнере жуткую находку - тело женщины, завернутое в одеяло и спрятанное в хозяйственную сумку.

Позже очевидцы рассказали, что погибшая была вся в крови, а ее лицо сильно избито. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954396-telo-zhenschiny-nashli-v-sumke-v-musornom-bake-podozrevaemogo-v-ubiystve-zaderzhali-v-shymkente/