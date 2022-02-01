Тело женщины нашли в мусорном контейнере в Шымкенте

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте случайный прохожий обнаружил в мусорном контейнере тело женщины. О страшной находке в полицию сообщили утром 1 февраля, передает Otyrar.kz.

По информации издания, останки были завернуты в одеяло и спрятаны в хозяйственную сумку. Их нашли в мусорном контейнере по улице Джангильдина в Шымкенте.

На место выезжали правоохранители. Они установили, что обнаружено тело женщины, которой было около 35 лет.

Визуальный осмотр показал, что на теле имеются кровоподтеки. Проводится расследование.

Напомним, ранее в одной из квартир Шымкента были обнаружены мертвыми три человека. Выяснилось, что они были членами одной семьи. Предварительно, люди отравились угарным газом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954017-telo-zhenschiny-nashli-v-musornom-konteynere-v-shymkente/