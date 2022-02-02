"Вся в крови, лицо избито": очевидцы о теле женщины в мусорном баке в Шымкенте

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Тело женщины обнаружила в мусорном контейнере по улице Джангильдина жительница Шымкента Ирсай Джуманова. По ее словам, она сильно испугалась и убежала. Сообщила о жуткой находке таксистам, а те позвонили в полицию, передает Otyrar.kz.

"Я утром проходила мимо. В мусорке на поверхности лежал пакет с хлебом. Я решила забрать его для домашнего скота. Взяла этот пакет, а под ним увидела тело в сумке. Сильно испугалась и убежала. Потом рассказала о находке таксистам. Один из них позвонил участковому и вызвал его", - пояснила Ирсай Джуманова.

По словам очевидцев, погибшая была прилично одета, но сильно избита.

"Вся в крови, лицо очень сильно избито, без обуви, в чистом пледе она, подушка чистая, но вся в крови. Лицо очень сильно избито", - отметила Юлия Зайкина.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 99 УК РК "Убийство". По делу назначены экспертизы.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых", - сообщил заместитель начальника управления полиции Аль-Фарабийского района Батырбек Мирзагельдиев.

Напомним, 1 февраля в Шымкенте в мусорном контейнере обнаружили тело женщины, которой было около 35 лет. Стражи порядка начали расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954175-vsya-v-krovi-litso-izbito-ochevidtsy-o-tele-zhenschiny-v-musornom-bake-v-shymkente/