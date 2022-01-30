Погром на кладбище в Уштобе: задержан подозреваемый (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уштобинским вандалом оказался 34-летний душевнобольной мужчина. Его причастность к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Как выяснилось, 34-летний подозреваемый проживает в Уштобе, он с детства страдает психическим расстройством. Мужчина не может внятно разговаривать и изъясняется с родными при помощи жестов и звуков.

В полиции региона сообщили, что осквернение захоронений на уштобинском кладбище произошло 16 января. Вандалом были повреждены 14 могилок. Сейчас задержанного уже госпитализировали в психоневрологический диспансер.

"С мест захоронений вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Фактов краж не выявлено. Родственники усопших поставлены в известность.

В вандализме подозревается 34-летний житель Уштобе, страдающий психическим расстройством.

Причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.

С учетом психического состояния его поместили в психоневрологический диспансер", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

60-летняя мать подозреваемого обратилась к горожанам и попросила прощения за действия сына, страдающего с детства умственной отсталостью тяжелой степени.

В ведомстве дополнили, что расследование, предусмотренное ст.294 УК РК "Вандализм", продолжается сотрудниками полиции Каратальского района. Следственные мероприятия по факту находятся на особом контроле областного департамента полиции.

Напомним, накануне сообщалось, что в городе Уштобе разгромили христианское кладбище. Горожане потребовали от властей немедленно отыскать и наказать вандалов. Случай вызвал общественный резонанс и привлек внимание главы государства Касым-Жомарта Токаева, который дал личное поручение МВД установить и наказать виновных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953706-pogrom-na-kladbische-v-ushtobe-zaderzhan-podozrevaemyy-video/