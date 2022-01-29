Вандалы разгромили и разграбили кладбище в Уштобе (видео)

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В городе Уштобе Алматинской области разграбили христианское кладбище. Горожане требуют от властей немедленно отыскать и наказать вандалов. Случай вандализма прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео по факту осквернения захоронений распространяется в соцсетях. На кадрах показано христианское кладбище, где вандалами разломаны оградки, надгробные таблички, железные и деревянные кресты.

"Варвары. Все разгромили, разбомбили. Повырывали все с корнем – оградки, кресты. Это до какой степени бесчеловечно? Кресты сломаны, там оградку оттащили в сторону.

Коровы такое не сделают, за оградку они не заберутся. Да и следов животных нет. Такое могли сделать только люди", – говорит автор видео.

Уточняется, что видео снято на кладбище у города Уштобе в Каратальском районе. Родственники усопших потребовали от властей срочно принять меры и установить виновных.

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали факт вандализма. В ведомстве заверили, что подозреваемых уже ищут.

"По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 294 УК РК "Вандализм". Расследованием занимаются сотрудники Каратальской районной полиции, в рамках которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению. Дело находится на контроле", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953642-vandaly-razgromili-i-razgrabili-kladbische-v-almatinskoy-oblasti-video/