Погром на кладбище в Уштобе: Токаев дал поручение главе МВД

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей официальной странице в Twitter дал поручение министру внутренних дел в связи со случаем вандализма на кладбище в Уштобе.

"Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", – написал глава государства.

В субботу мы рассказывали о случае, как в городе Уштобе, что в Алматинской области, разграбили христианское кладбище. Горожане потребовали от властей немедленно отыскать и наказать вандалов. Случай комментировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953668-pogrom-na-kladbische-v-ushtobe-tokaev-dal-poruchenie-glave-mvd/