Ужесточить ответственность за контрабанду оружия предложил депутат сената

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сенатор Андрей Лукин предложил правительству принять некоторые превентивные меры по незаконному обороту оружия, передает корреспондент NUR.KZ.

Лукин в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщил, что одной из причин человеческих потерь во время январской трагедии в стране является применение огнестрельного оружия, в основном разграбленного из оружейных магазинов, а также оружия, находящегося в незаконном владении.

По его словам, общественная безопасность в определенной степени зависит от эффективного контроля и применения превентивных мер по незаконному обороту оружия.

"Согласно данным МВД, в период с 2019 по 2021 годы от общего количества зарегистрированных более 545 тыс. уголовных правонарушений с применением огнестрельного оружия совершено более 600. При этом более 88% преступлений совершено из оружия, находящегося в нелегальном обороте.

За нарушения условий хранения оружия и его регистрации к административной ответственности привлечены более 45 тыс. человек. В целом по республике в законном пользовании имеется более 3 тыс. единиц оружия. В органах внутренних дел на учете состоит более 2 тыс. юридических лиц - охранные организации, инкассация, егерская служба, "Казпочта", использующих в своей деятельности более 37 тыс. единиц служебного оружия. Также в органах внутренних дел зарегистрировано 103 специализированных магазина по торговле гражданским, служебным оружием и патронами к нему", - привел данные сенатор.

При этом он напомнил, что в ходе январской трагедии в Алматы преступниками разграблено семь оружейных магазинов, в результате чего похищено более тысячи единиц гражданского оружия.

"В настоящее время активно проявляется тенденция резкого увеличения фактов незаконного изготовления огнестрельного оружия из таких видов оружия, как охолощенное, газовое, газово-травматическое, сигнальное и пневматическое. За последние три года изъято 129 единиц видов оружия, переделанного в боевое, ликвидировано 15 кустарных цехов по изготовлению боевого оружия.

Переделкой такого оружия в боевое в основном занимаются члены уголовно-преступной среды и приверженцы деструктивных религиозных течений. Тенденция распространения такого вида оружия влечет ряд серьезных угроз интересам национальной безопасности.

Также, необходимо отметить, что, по имеющейся информации, в последнее время участились факты провоза через границу предметов оружия, на которых не распространяется разрешительный порядок. Это показывает неэффективность деятельности специальных органов в этом направлении и указывает на отсутствие надлежащей оперативной разработки контрабанды оружия", - подчеркнул сенатор.

В этой связи он предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду травматического, пневматического, охолощенного оружия и основных частей к ним, а также ввести уголовную ответственность за незаконный оборот незарегистрированного гладкоствольного оружия и ужесточить требования по технической укрепленности зданий и помещений по реализации оружия.

Лукин предложил и обеспечить своевременное выявление и изъятие оружия, находящегося в незаконном обороте.

По его словам, эти меры позволят предупредить и противодействовать преступлениям, связанным с оборотом огнестрельного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953245-uzhestochit-otvetstvennost-za-kontrabandu-oruzhiya-predlozhil-deputat-senata/