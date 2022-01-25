"Чиновник заказал журналиста за 5 млн": озвучены подробности нападения в Туркестанской области

Амангельды Батырбеков. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Туркестанской области на журналиста Амангельды Батырбекова было совершено покушение. В результате нападения ранен его сын. Главный редактор газеты "Сарыагаш инфо" рассказал подробности случившегося, передает Otyrar.kz.

Амангельды Батырбеков едва не потерял сына. Ночью 3 января неизвестные подъехали к его дому и открыли огонь. Ранение получил Динмухамед Батырбеков.

"Киллер поднял обрез. Пока он целился, я хотел укрыться, начал отходить, он выстрелил. Я отлетел на метр, потом побежал в другую комнату. Он тоже побежал в ту сторону дома и стал стрелять оттуда, попал сзади. Он стоял, смотрел секунд пять, потом подошел, увидел, что я истекаю кровью. Крови было много, наверное, подумал, что я умру, тогда развернулся и убежал", - рассказал сын журналиста Динмухамед Батырбеков.

Главный редактор газеты уверен, что покушение было совершено не на сына, а на него. Подозрения сразу пали на одного чиновника, про которого Амангельды Батырбеков писал на протяжении 8 лет.

"Про него я написал больше 5-6 статей. Также заголовки кричащие, но он привлечь меня к суду не может, потому что написано все с доказательствами", - пояснил сотрудник СМИ.

После покушения Амангельды Батырбеков рассказал о своих подозрениях полицейским, они подтвердились.

Напомним, 3 января на дом журналиста в Туркестанской области было совершено нападение и ранен его сын. Полиция возбудила дело по статье "Покушение на убийство".

Начальник ДП региона рассказал, что в общей сложности стражи порядка задержали пятерых подозреваемых.

"Установлено, что чиновник заказал журналиста. Его жизнь он оценил в 5 млн тенге. Затем он вышел на своего бывшего подчиненного, а тот, в свою очередь, на посредника, который нашел двух исполнителей", - сообщил Кайрат Дальбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952846-chinovnik-zakazal-zhurnalista-za-5-mln-ozvucheny-podrobnosti-napadeniya-v-turkestanskoy-oblasti/