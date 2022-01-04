Нападение совершено на дом жителя Туркестанской области, ранен его сын

Иллюстративное фото: ДП СКО

В соцсетях появились сообщения о нападении на дом жителя Туркестанской области и ранении его сына. Информацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что данный факт зарегистрировали в Сарыагашском РОП по ст.24-99 УК "Покушение на убийство" 3 января.

Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Возглавил ее заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

"Проводится досудебное расследование и предпринимаются все необходимые меры, направленные на установление личности подозреваемых и их задержание", - пояснили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949704-napadenie-soversheno-na-dom-zhitelya-turkestanskoy-oblasti-ranen-ego-syn/