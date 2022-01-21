Чиновник заказал убийство журналиста за 5 млн тенге в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

В соцсетях появилась информация о том, что 3 января в Сарыагашском районе было совершено нападение на дом известного журналиста, в ходе которого ранили его сына. Подозреваемых задержали. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что в тот же день факт зарегистрировали по ст.24-99 УК РК (Покушение на убийство).

По словам начальника ДП Туркестанской области Кайрата Дальбекова, после получения информации о преступлении на место была откомандирована группа профессиональных сотрудников во главе с заместителем департамента полиции по оперативной работе Курманбеком Саховым.

"По прибытии они установили, что неизвестные, подъехав к дому журналиста на машине, произвели выстрелы в окно и скрылись. В результате чего ранили сына хозяина дома. Мы выдвинули ряд версий, среди которых, что преступление было совершено в связи с профессиональной деятельностью работника СМИ. Впоследствии именно эта версия нашла свое подтверждение. Затруднение в раскрытии вызвало то, что преступление оказалось неочевидным", - рассказал генерал-майор.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения полицейских попали двое жителей Шымкента. Именно они произвели выстрелы и скрылись с места происшествия.

Фото: ДП Туркестанской области

Их задержали по месту жительства. После чего правоохранители вышли на посредников и заказчиков преступления.

На сегодняшний день в общей сложности задержаны 5 подозреваемых. У них изъяли 2 автомобиля "ВАЗ", купленные на вырученные деньги, а также патроны 16 калибра.

Фото: ДП Туркестанской области

"Установлено, что один из жителей Сарыагашского района, а именно чиновник, заказал журналиста. Его жизнь он оценил в 5 млн тенге. Затем он вышел на своего бывшего подчиненного, а тот, в свою очередь, на посредника, который нашел двух исполнителей. Последние после преступления, чтобы скрыться от уголовного преследования, уехали в Шымкент. Тем самым они пытались замести следы", - сообщил Кайрат Дальбеков.

Фото: ДП Туркестанской области

Проводится расследование, устанавливаются мотив и обстоятельства преступления. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Судом санкционирован их арест.

Напомним, 3 января на дом жителя Туркестанской области было совершено нападение и ранен его сын. Полиция возбудила дело по статье "Покушение на убийство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952350-chinovnik-zakazal-ubiystvo-zhurnalista-za-5-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/