Воткнул себе в грудь ручку: подробности побега подозреваемого в Актобе рассказали в больнице

Подозреваемый. Фото: instagram.com/aktobe_zello

Новые подробности о побеге и последующем задержании в Актобе подозреваемого в особо тяжком преступлении рассказали в больнице города. Как оказалось, за несколько дней до побега мужчина перенес серьезную операцию.

Сообщения о побеге подозреваемого в особо тяжком преступлении появились в актюбинских пабликах 23 января. В полиции сам факт побега подтвердили, но не стали сообщать, в чем именно подозревают мужчину.

Позже подробности произошедшего раскрыли в областном ДУИС. По данным ведомства, утром 23 января следственно-арестованный по подозрению в совершении покушения на убийство, находясь на лечении в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи в Актобе, совершил побег из-под стражи.

Как выяснил телеканал "Астана", находясь в следственном изоляторе, мужчина нанес себе серьезные ранения - воткнул себе в грудь ручку. 19 января его доставили в больницу и экстренно прооперировали.

После операции подследственный находился в охраняемой палате, что, однако, не помешало ему сбежать.

В больнице рассказали, что палата мужчины находилась на втором этаже, ее постоянно охраняли правоохранители.

"У него было повреждение грудной клетки, осложненное. Кровь скопилась, гемоторакс и воздух в грудной полости. Он находился в хирургическом отделении, его перевязывали. Убежал 23-го утром. Как убежал, подробностей не знаем, у него охрана была, несколько человек", - рассказал главврач БСМП Актобе Сакен Капанов.

Мужчину задержали вчера, спустя сутки после побега, в подвале одного из многоэтажных домов. Теперь ему грозит наказание и за побег.

"Департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 426 УК РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи", - сообщили в ДУИС региона.

По факту побега инициирована служебная проверка. Выяснять причины и обстоятельства произошедшего будут сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы, добавили корреспонденты телеканала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952785-votknul-v-grud-ruchku-podrobnosti-pobega-podozrevaemogo-v-aktobe-rasskazali-v-bolnitse/