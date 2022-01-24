Сбежавшего из-под стражи подозреваемого в особо тяжком преступлении задержали в Актобе

Подозреваемый. Фото: с сайта diapazon.kz

Сбежавшего из-под стражи подозреваемого в покушении на убийство задержали в Актобе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 23 января примерно в 7.45 утра из БСМП Актобе сбежал следственно-арестованный Мурат Айткалиев, который подозревается в покушении на убийство своей гражданской жены.

На его поимку были ориентированы комплексные силы полиции.

По маршруту движения осмотрены притоны, заброшенные и строящиеся объекты, изучены записи с камер видеонаблюдения.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий стражами порядка разыскиваемый был задержан в подвале одного из 5-этажных домов. В настоящее время он доставлен в полицию и будет передан сотрудникам ДУИС", - пояснили в департаменте полиции региона.

Ранее стало известно, что утром 23 января совершил побег из-под стражи Мурат Айткалиев, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Отмечалось, что мужчина был этапирован из следственного изолятора в БСМП для оказания медпомощи, откуда и скрылся в неизвестном направлении.

Позже в ДУИС рассказали некоторые подробности случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952705-sbezhavshego-iz-pod-strazhi-podozrevaemogo-v-osobo-tyazhkom-prestuplenii-zaderzhali-v-aktobe/