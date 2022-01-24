Появились подробности побега подозреваемого в особо тяжком преступлении в Актобе

Разыскиваемый. Фото: instagram.com/aktobe_zello

Подробности побега из-под стажи подозреваемого в особо тяжком преступлении озвучили в пресс-службе ДУИС по Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, утром 23 января следственно-арестованный по подозрению в совершении убийства, находясь на лечении в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи в Актобе, совершил побег из-под стражи.

В настоящее время создана специальная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию мужчины.

По данному факту департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 426 УК РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

"Для выяснения причин и обстоятельств происшествия КУИС МВД РК проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в пресс-службе департамента.

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что 23 января совершил побег Мурат Айткалиев, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

Указывалось, что он был этапирован из следственного изолятора в БСМП для оказания медицинской помощи, откуда и скрылся в неизвестном направлении. В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили информацию и отметили, что ведутся его поиски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952663-poyavilis-podrobnosti-pobega-podozrevaemogo-v-osobo-tyazhkom-prestuplenii-v-aktobe/