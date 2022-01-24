Подозреваемый в особо тяжком преступлении бежал из-под стражи в Актобе

Подозреваемый. Фото: instagram.com/aktobe_zello

В социальных сетях появились данные о том, что 23 января в Актобе совершил побег из-под стражи подозреваемый в особо тяжком преступлении. Информацию прокомментировали в департаменте полиции региона.

"23 января в 06.00 часов совершил побег из-под стражи Мурат Айткалиев 01.01.1973 года рождения. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, был этапирован из следственного изолятора в БСМП для оказания медпомощи, откуда и совершил побег. Передвигается без верхней одежды", - отмечается в паблике aktobe_zello в Instagram.

В департаменте полиции Актюбинской области изданию Sputnik Казахстан подтвердили данную информацию. В ведомстве рассказали, что мужчина до сих пор не задержан.

Подробности о том, в совершении какого именно преступления он подозревается и как совершил побег, в полиции не сообщили.

Напомним, ранее фото других разыскиваемых опубликовал Антикор по Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952613-podozrevaemyy-v-osobo-tyazhkom-prestuplenii-bezhal-iz-pod-strazhi-v-aktobe/