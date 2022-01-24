Тайник с оружием и боеприпасами нашли в частном доме в Алматы (видео)

Тайник. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, полученными во время беспорядков в городе, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, тайник был найден под полом частного дома в микрорайоне "Шанырак".

В этом схроне полицейские нашли оружие и боеприпасы, которые были украдены из оружейного магазина во время беспорядков в городе.

Как рассказал замначальника ДП города Алматы Берик Абильбеков, в ходе обыска обнаружено два цинка с боевыми патронами, 12 гранат РГД и Ф-1, 2 магазина от автомата АК-47 с патронами, а также бронежилеты, щиты, каски, снаряд от РПГ, гладкоствольные ружья, девять винтовок и другое.

Указывается, что все это в тайнике хранили четверо участников массовых беспорядков. В данном съемном доме они проживали вместе. Их возраст – 27, 35, 39 лет.

"Вещественные доказательства изъяты следственно-оперативной группой в процессуальном порядке. Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 188 и части 1 статьи 291 УК РК", - сказал Абильбеков.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952734-taynik-s-oruzhiem-i-boepripasami-nashli-v-chastnom-dome-v-almaty-video/