В Казахстане хотят отменить мораторий на проверки бизнеса, участвующего в госзакупках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана подготовило проект дополнений в указ о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК. Документ доступен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Проект документа появился на сайте сегодня, 20 января. Обсуждение продлится до 3 февраля текущего года.

Авторы предлагают снятие моратория на проверки за соблюдением требований законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении субъектов малого, микропредпринимательства, которые являются участниками государственных закупок.

В пояснительной записке к проекту говорится, что президент на заседании мажилиса 11 января поручил снять мораторий на проведение проверок для участников закупок, в действиях которых усматриваются признаки картельных соглашений.

В связи с этим, как пояснили авторы, в указ о введении моратория вносится соответствующее исключение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952178-v-kazahstane-hotyat-otmenit-moratoriy-na-proverki-biznesa-uchastvuyuschego-v-goszakupkah/