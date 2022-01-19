Массовые беспорядки в Талдыкоргане: задержаны подозреваемые с оружием

Подозреваемые. Фото: instagram.com/police_almobl

Задержаны жители Кербулакского района, которые похитили оружие в Талдыкоргане. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Мужчины подозреваются в участии в массовых беспорядках, произошедших в начале января в Талдыкоргане.

В полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сначала был задержан один житель Кербулакского района 1989 года рождения. Он вернул оружие и рассказал о своих сообщниках.

Изъятое оружие. Фото: instagram.com/police_almobl

По словам подозреваемого, он вместе со знакомыми отправился на митинг в Талдыкорган. Во время ночных беспорядков они забрали у неизвестных автомат Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы.

Кроме того, в одном из заведений они обнаружили 4 автомобильных колеса и тоже прихватили их с собой.

Изъятое оружие. Фото: instagram.com/police_almobl

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

6 жителей помещены в изолятор временного содержания. У них изъяли автоматы, пистолеты, боеприпасы и колеса.

Проверяется их причастность к другим преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина сдал в полицию найденные после беспорядков в Талдыкоргане 11 пистолетов и автомат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951965-massovye-besporyadki-v-taldykorgane-zaderzhany-podozrevaemye-s-oruzhiem/