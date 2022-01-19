Троих мужчин задержали за ограбление интернет-магазина в Алматы

Изъятые награбленные товары. Фото: polisia.kz

Во время беспорядков в Алматы неизвестные разграбили офис интернет-магазина, находящийся на улице Гоголя. Полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в совершении этого преступления, сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Взломав двери, злоумышленники проникли в офис одного из интернет-магазинов, где хранился ассортимент их продукции. Сообщается, что мародеры забирали все, что могли унести с собой.

По подозрению в ограблении полицейские задержали троих молодых людей. Один из них, 30-летний уроженец Южно-Казахстанской области, ранее уже был судим за кражу. Также задержаны 23-летний молодой человек из ВКО и 22-летний алматинец.

При обыске у задержанных были изъяты краденые ноутбуки, три пароочистителя, две куртки, спортивный костюм и другие товары.

На данный момент по факту ограбления заведено уголовное дело, детали расследуются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951919-troih-muzhchin-zaderzhali-za-ograblenie-internet-magazina-v-almaty/