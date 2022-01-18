Фото: polisia.kz

Задержан подозреваемый в нападении на госорган в Талдыкоргане во время массовых беспорядков, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

14 января полицейские получили оперативную информацию о том, что один из жителей Уштобе принимал участие в нападении на госорган в Талдыкоргане, а у него дома хранятся похищенный магазин от пистолета ПМ, форменное снаряжение и амуниция с вещевого склада.

В ходе следственных действий правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания.

У мужчины в ходе обыска изъято похищенное имущество.

По словам задержанного, он через интернет узнал о готовящемся митинге в Талдыкоргане и со своими знакомыми решил принять в нем участие.

Во время начавшихся беспорядков молодой человек вместе с толпой пошел к зданию госоргана, где в одном из помещений на полу увидел магазин от пистолета и положил его себе в карман.

На складе он украл берцы, ремни и другую амуницию.

Данный факт зарегистрирован по ст.291 ч.4 (Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, совершенное в преступной группе) и ст.188 ч.3 (Кража) УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее полицейские задержали четверых жителей Уштобе, которые также вынесли со склада в Талдыкоргане форменное снаряжение и амуницию.

Сегодня комендант Алматинской области обратился к жителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951784-zaderzhan-podozrevaemyy-v-napadenii-na-gosorgan-v-taldykorgane/