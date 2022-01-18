Служебную собаку похитили во время беспорядков в Алматы (видео)

Ефрейтор Бахарашев с Найтсом. Кадр из видео: ДП Алматы

5 января в в Алматы участники беспорядков ранили военнослужащего Нацгвардии и похитили служебную собаку по кличке Найтс. Собаку удалось найти и вернуть лишь спустя две недели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

О событиях того дня рассказал военнослужащий Нацгвардии, ефрейтор Рустамбек Байхарашев. Во время беспорядков его не только ранили, но и похитили у него верного друга - служебную собаку по кличке Найтс.

"Нападавшие ударили меня по голове, после воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашел в себе силы описать преступника. Его сегодня задержали. Благодарю сотрудников полиции", - рассказал Рустамбек.

Долгожданная встреча хозяина и пса состоялась в стенах полицейского подразделения. Найтс смирно сидел в служебном кабинете оперативников и ждал своего напарника.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Алматинской области, неподалеку от мегаполиса, задержан активный участник массовых беспорядков - гр.А. 1989 года рождения. Четвероногий боец был на привязи и охранял участок.

Сейчас личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям, имевшим место в период трагических событий", - проинформировал глава Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Служебная собака Найтс. Фото: ДП Алматы

Отмечается, что Рустамбек работает в паре с Найтсом около года. По его словам, овчарка очень умная, добрая и дисциплинированная.

Ранее в комендатуре города рассказали о ситуации в Алматы на утро 18 января - с начала беспорядков здесь задержали больше 2,7 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951657-sluzhebnuyu-sobaku-pohitili-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-video/