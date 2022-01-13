Подозреваемого в мародерстве задержали с духами и косметикой на вокзале "Алматы-1"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

22-летнего уроженца Карагандинской области задержали транспортные полицейские на вокзале "Алматы-1", сообщается в официальном Facebook-аккаунте ДП на транспорте.

Предполагается, что задержанный похитил вещи во время беспорядков в Алматы и Алматинской области. В ДП рассказали подробности задержания.

11 января на железнодорожной станции "Алматы-1" в ходе розыска был установлен и задержан 22-летний уроженец Карагандинской области, у которого изъяли похищенные вещи, в том числе туалетную воду, солнцезащитные очки, наручные часы, куртку, предметы косметики и гаджеты.

Подозреваемого взяли под стражу. Вышеуказанный факт зарегистрировали по уголовной статье "Кража".

Начальник Департамента Онал Бекиев также сообщил, что в период ЧП в отделы полиции на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны были доставлены 1367 лиц, в том числе к административной ответственности привлечено 22 правонарушителя.

Всего в Едином реестре досудебного расследования было зарегистрировано 31 преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951029-podozrevaemogo-v-maroderstve-zaderzhali-na-vokzale-almaty-1/