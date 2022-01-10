Беспорядки и погромы в Алматинской области: задержаны более 430 человек

Фото: ДП Алматинской области

В Алматинской области силовиками изъято около 60 единиц различного стрелкового оружия. Действуют блокпосты и активизировано патрулирование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По состоянию на 10 января в Алматинской области по подозрению в участии в беспорядках, погромах и мародерстве задержан 431 человек.

"В Талдыкоргане и в целом по региону ситуация стабильная и находится под контролем. За эти дни в полицейские подразделения было доставлено свыше 430 человек. Каждый из них проверяется на причастность к участию в массовых беспорядках, погромах и мародерстве.

У 20 задержанных изъято 58 единиц огнестрельного оружия. Среди них пистолеты, автоматы, ружья и т.д.

В Талдыкоргане курсируют 35 автопатрулей и действуют 20 блокпостов", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Стражи порядка попросили жителей с пониманием отнестись к требованиям, предъявляемым режимом ЧП. В частности, по ограничению передвижения с 20.00 до 07.00 часов.

Жизнедеятельность в регионе постепенно налаживается. По сокращенному графику начали работать супермаркеты и другие объекты.

Напомним, 10 января в Талдыкоргане похоронили погибшего в ходе беспорядков бойца СОБР Дархана Барганаева.

Накануне в последний путь проводили сотрудника ДУИС по Алматинской области, прапорщика юстиции Ербола Ержанова.

Ранее сообщалось, что в регионе задержали более 20 человек с оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950322-besporyadki-i-pogromy-v-almatinskoy-oblasti-zaderzhany-bolee-430-chelovek/