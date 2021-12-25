Девушку искали два месяца: мужчину осудили в Таразе за убийство бывшей жены

Гульдана Санакбай. Кадр из видео: КТК

В Таразе вынесли приговор мужчине, который хладнокровно убил свою бывшую жену, а ее тело выбросил в реку. 23-летнюю работницу салона красоты не могли найти два месяца, передает КТК.

Гульдана Санакбай пропала, когда села в машину к экс-супругу. Оказалось, что у него был сообщник, который сидел за рулем. Он и рассказал все подробности происшествия.

Водитель поделился деталями преступления после того, как тело девушки нашли в реке с ножевым ранением в сердце. Его тоже осудили на три года.

Выяснилось, что в тот день работница салона красоты отправилась с бывшим мужем и его другом в Алматы. Но во время поездки произошла ссора.

В итоге 27-летний мужчина ударил ее ножом, а тело выбросил в реку. У пары остался ребенок. Ему шесть лет.

Свою вину бывший супруг погибший так и не признал. Однако его все равно приговорили к 18 годам лишения свободы. Оба соучастника должны выплатить родственникам убитой компенсацию в 10 млн тенге.

"Я довольна приговором. Потому что бывший зять получил 18 лет, это самое строгое наказание. Он получил по заслугам", - сказала мать погибшей Индира Тилеубаева.

Источник: КТК

Напомним, в апреле этого года стало известно о пропаже молодой женщины в Жамбылской области. Последний раз ее видели садящейся в машину бывшего мужа. Позже полицейские сообщили, что ее нашли убитой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948484-devushku-iskali-dva-mesyatsa-muzhchinu-osudili-v-taraze-za-ubiystvo-byvshey-zheny/