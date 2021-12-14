"Били по голове": нападение на пострадавшего на стройке подростка совершено в Темиртау

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В Темиртау четверо мужчин напали на двух подростков. Одним из пострадавших оказался несовершеннолетний, который перенес трепанацию черепа после падения со строящегося здания. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Нападение на подростков произошло 11 декабря. По словам мамы Улана Бекбая, мужчины "докопались" до ее сына и его друга.

"Сын был вместе с двумя друзьями на улице. Вышел незадолго до нападения. Один из ребят убежал. А Улан и его друг не смогли. Мужчины избили их, после чего сын позвонил мне и попросил о помощи. Я вызвала полицию, а они уже скорую помощь.

Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Надеюсь, что этих мужчин накажут по всей строгости закона. Ведь Улан еще не оправился от прежней травмы, а они били его по голове", - рассказала Зауреш Тойлыбаева.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что факт зарегистрирован в Восточном отделе полиции Темиртау по статье "Хулиганство, совершенное в группе лиц".

"В ходе расследования установлены все участники конфликта, в том числе несовершеннолетний Улан Бекбай 2005 года рождения, который обратился за медицинской помощью без госпитализации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Окончательное решение по делу будет принято по результатам расследования", - отметили в ведомстве.

Напомним, несовершеннолетний Улан Бекбай получил травму осенью 2020 года в Темиртау. Он упал со строящегося здания. По словам его мамы, мальчик устроился на работу втайне от нее, чтобы помочь ей. Но в первый же день с ним произошла трагедия. После случившегося ребенок перенес несколько операций, в том числе трепанацию черепа. Мать пострадавшего обращалась к президенту страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946953-bili-po-golove-napadenie-na-postradavshego-na-stroyke-podrostka-soversheno-v-temirtau/