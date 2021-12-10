Слухи о кредитной амнистии: в полиции Алматы возбудили уголовное дело

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В полицию Алматы поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Заявление поступило из Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка – госоргана, у здания которого вчера и сегодня собралась толпа людей с требованием простить им кредиты.

"В настоящее время следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации – прим. ред.). Виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность", – заявили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Вместе с тем, полиция Алматы призвала граждан не доверять фейковым сообщениям и руководствоваться лишь официальной информацией.

После штурма здания финрегулятора на слухи о кредитной амнистии ответили в Нацбанке – в НБ заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Сегодня жители Алматы вновь пришли к зданию финрегулятора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946392-sluhi-o-kreditnoy-amnistii-v-politsii-almaty-vozbudili-ugolovnoe-delo/