Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Очередную компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Казахстане. На территории Акмолинской области действовала организация "River Coins Limited". Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, начато досудебное расследование в отношении компании "River Coins Limited" по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года.

Следствием установлено, что в организации действует система выплат по принципу спирали. То есть вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых участников.

Выяснилось, что компания не зарегистрирована в Казахстане как субъект предпринимательства, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций - привлечение средств и выплату вознаграждений.

Сейчас по данному факту ведется следствие.

Отметим, что в Казахстане периодически выявляют подобные организации. Например, в Нур-Султане была пресечена деятельность финансовой пирамиды "Антарес". В Акмолинской области работала компания "LV Force".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943312-ocherednuyu-kompaniyu-s-priznakami-finansovoy-piramidy-vyyavili-v-kazahstane/