Шесть проституток и одного сутенера поставили на учет в Жамбылской области

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Шесть жительниц Жамбылской области поставили на учет за занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Жамбылской области, передает МИА "Казинформ".

В регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп трафик".

В полиции рассказали, что 36 человек были привлечены к административной ответственности по статье 449 КоАП "Приставание в общественных местах". Санкции статьи предусматривают штраф в размере 5 МРП, то есть 14,5 тыс. тенге, или административный арест до 5 суток.

Кроме того, на профилактический учет поставили одного сутенера и шесть женщин за занятие проституцией.

"Одна из задержанных находилась в розыске в городе Алматы и в связи с этим была водворена в следственный изолятор для дальнейшего этапирования в Алматы", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области на учет поставили 10 секс-работниц и сводника. Между тем в Актобе в ходе ОПМ выявили 8 горожанок, занимавшихся проституцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944336-shest-prostitutok-i-odnogo-sutenera-postavili-na-uchet-v-zhambylskoy-oblasti/