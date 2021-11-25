10 секс-работниц и сводника выявили в Туркестанской области

В Сарыагашском районе выявили факт сводничества. Также на профилактический учет поставлены 10 секс-работниц, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.
При проведении ОПМ "Стоп-трафик" в одной из гостиниц Сарыагаша полицейские задержали администратора и девушку легкого поведения.
Факт зарегистрировали по ст.309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Проводится досудебное расследование.
Кроме того, стражи порядка нашли девушку, разыскиваемую правоохранителями Шымкента за оскорбление представителя власти (ст.378 ч.1 УК РК).
Также на профилактический учет поставлены 10 проституток. Выявлено 14 фактов приставания в общественных местах, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст.449 КоАП РК.
Напомним, ранее стало известно, что в Кокшетау девушка была вынуждена стать проституткой из-за проблем с деньгами.
В Актобе поставили на учет 8 секс-работниц и двух сутенеров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943891-10-seks-rabotnits-i-svodnika-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti/