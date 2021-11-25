10 секс-работниц и сводника выявили в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

В Сарыагашском районе выявили факт сводничества. Также на профилактический учет поставлены 10 секс-работниц, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

При проведении ОПМ "Стоп-трафик" в одной из гостиниц Сарыагаша полицейские задержали администратора и девушку легкого поведения.

Факт зарегистрировали по ст.309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Проводится досудебное расследование.

Кроме того, стражи порядка нашли девушку, разыскиваемую правоохранителями Шымкента за оскорбление представителя власти (ст.378 ч.1 УК РК).

Фото: ДП Туркестанской области

Также на профилактический учет поставлены 10 проституток. Выявлено 14 фактов приставания в общественных местах, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст.449 КоАП РК.

Напомним, ранее стало известно, что в Кокшетау девушка была вынуждена стать проституткой из-за проблем с деньгами.

В Актобе поставили на учет 8 секс-работниц и двух сутенеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943891-10-seks-rabotnits-i-svodnika-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti/