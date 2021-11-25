Восемь проституток и двух сутенеров поставили на учет в Актобе

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Актюбинские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "SТOP-трафик" выявили 8 горожанок, занимавшихся проституцией. Их всех поставили на учет, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Отмечается, что ОПМ направлено на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми.

В ходе мероприятия правоохранители уделяли особое внимание увеселительным заведениям, банным комплексам, саунам, гостиницам, а также квартирам, сдающимся в аренду.

Кроме того, были проверены крестьянские, фермерские хозяйства и строительные объекты, чтобы выявить случаи незаконного лишения свободы людей для эксплуатации.

В итоге правоохранители выявили 10 случаев приставания в общественных местах, два факта предоставления помещений для занятия проституцией или сводничества. Возбуждены два уголовных дела по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

"На учет поставлены двое сутенеров и восемь девушек за оказание интимных услуг за деньги. С ними проведены профилактические беседы", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте женщина превратила гостиницу в секс-притон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943820-vosem-prostitutok-i-dvuh-sutenerov-postavili-na-uchet-v-aktobe/